Уряд Болгарії відправив в Україну перших 30 вагонів з бронетранспортерами, всього у цій партії налічується 100 одиниць техніки.
Про це повідомляє Novinite.
Як відомо, операція з транспортування бронетехніки почалася 29 січня, а перша колона з 30 вагонів відправилася 7 березня.
Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв наголосив на важливості постійної підтримки України.
«Болгарія завжди залишається пильною у відстеженні ситуації та підтримці до регіональних викликів», — підкреслив він.
Зазначимо, що загальна вартість пакета військової допомоги перевищила 170 тисяч болгарських левів (понад 94 тисячі доларів).
Нагадаємо, 8 грудня 2023 року, парламент Болгарії подолав вето президента на відправку Україні бронетехніки в якості допомоги.
Зазначимо, посли Євросоюзу 13 березня, схвалили збільшення військової допомоги Україні на 5 мільярдів євро.
Як відомо, 27 лютого, Європейський парламент проголосував за виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги.
До голосування, на саміті в Брюсселі, усі 27 країн-членів Євросоюзу погодили пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро.
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Уряд Болгарії відправив в Україну перших 30 вагонів з бронетранспортерами, всього у цій партії налічується 100 одиниць техніки.
Про це повідомляє Novinite.
Як відомо, операція з транспортування бронетехніки почалася 29 січня, а перша колона з 30 вагонів відправилася 7 березня.
Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв наголосив на важливості постійної підтримки України.
«Болгарія завжди залишається пильною у відстеженні ситуації та підтримці до регіональних викликів», — підкреслив він.
Зазначимо, що загальна вартість пакета військової допомоги перевищила 170 тисяч болгарських левів (понад 94 тисячі доларів).
Нагадаємо, 8 грудня 2023 року, парламент Болгарії подолав вето президента на відправку Україні бронетехніки в якості допомоги.
Зазначимо, посли Євросоюзу 13 березня, схвалили збільшення військової допомоги Україні на 5 мільярдів євро.
Як відомо, 27 лютого, Європейський парламент проголосував за виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги.
До голосування, на саміті в Брюсселі, усі 27 країн-членів Євросоюзу погодили пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро.