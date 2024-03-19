До місцевих бюджетів Миколаївщини надійшло ₴324 млн єдиного податку. Фото з відкритих джерел

У січні-лютому 2024 року платники Миколаївської області забезпечили до місцевих бюджетів 324,4 мільйони гривень єдиного податку.

Це на 118,9 мільйонів більше ніж за 2 місяці 2023 року, повідомило Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області

Зазначається, що питома вага цього податку в загальній сумі надходжень місцевих бюджетів становить 24%.

Лідерами зі сплати єдиного податку продовжують залишатися фізичні особи — підприємці. Ними сплачено до місцевих бюджетів 228 мільйонів гривень єдиного податку. У свою чергу, юридичними особами — платниками єдиного податку перераховано до місцевої казни 36,7 мільйонів. Від сільгосптоваровиробників — платників єдиного податку з юридичних осіб IV групи надійшло — 59,7 мільйонів.

Нагадаємо, у січні-лютому 2024 року мешканці Миколаївської області сплатили до місцевих бюджетів 812,8 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб.