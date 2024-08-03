Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький не підтримує мера Одеси Геннадія Труханова в бажанні залишити в місті старі назви вулиць.

Про це він написав у своєму Telegram.

Голова Львівщини вважає, що Геннадій Труханов захищає думку про те, що важливу роль у житті Одеси складає російська культура та її діячі.

— У ньому (відеозверненні Геннадія Труханова, — прим.) відверто захищає імперський історичний міф про те, що Одеси нема без «большої» російської культури, без путінського орденоносця Жванєцкого, Пушкіна, Ільфа і Петрова та ще низки осіб, які пов’язують Одесу саме з російською історією та культурою. Ту саму Одесу, яку зараз щодня і щоночі обстрілює poсія усім, чим може. У пана Труханова якийсь стокгольмський синдром — коли жертва далі любить свого ката, чи він просто вирішив хайпанути на підігруванні ностальгічно налаштованим виборцям? Є ще третій варіант. І його мала б перевірити Служба безпеки України, — написав Максим Козицький.

У своєму дописі він також підтримав одеситів, які брали участь у адвокаційній кампанії щодо деколонізації топонімів в Одесі та області, а також подякував начальнику Одеської обладміністрації Олегу Кіперу, який не підтримує думку одеського мера.

— Наостанок скажу: хто хоче, той шукає можливості, всі інші називають причини, — додав Максим Козицький.

Спір навкоро перйменування топомінів в Одесі

1 серпня міський голова Одеси Геннадій Труханов висловив незадоволення рішенням Одеської ОВА про перейменування низки топонімів в місті. Він пообіцяв вжити усіх законних заходів щодо його скасування. Зокрема він вважає, що перейменування деяких вулиць дорівнює знищенню ДНК міста.

Мер Одеси також створив голосування у своєму Telegram-каналі, де за його словами, містяни змогли б висловити свою думку щодо перейменування.

Пізніше голова Одеської обладміністрації Олег Кіпер відреагував на невдоволення Геннадія Труханова та запропонував прогулятися Москвою.