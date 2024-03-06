Хто повинен подавати декларацію про доходи. Фото з відкритих джерел

Миколаївські податківці нагадали, що до 1 травня окремі громадяни повинні задекларувати доходи, отримані у минулому році.

Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області пояснило, хто має подати декларацію про майновий стан і доходи.

Це стосується людей, які отримували:

окремі види доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті, але не звільнені від оподаткування;

доходи від особи, яка не є податковим агентом (від інших фізичних осіб (резидентів або нерезидентів;

іноземні доходи;

доходи від підприємницької діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування;

доходи від здійснення незалежної професійної діяльності.

Також зобов’язані подати декларації:

іноземці, які за результатами звітного року набули статус у резидента України, які мають відобразити у податковій декларації доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи;

платники податку-резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Подати податкову декларацію також мають право громадяни для отримання податкової знижки. Така декларація подається до 31 грудня 2024 року. Подати декларацію про майновий стан і доходи з метою реалізації права на отримання податкової знижки можна з використанням електронних сервісів ДПС – Електронного кабінету платника податків та мобільного застосунку «Моя податкова».

Нагадаємо, за два місяці 2024 року 28 підприємств Миколаївщини отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 86,7 мільйона гривень.