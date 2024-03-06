Миколаївські податківці нагадали, що до 1 травня окремі громадяни повинні задекларувати доходи, отримані у минулому році.
Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області пояснило, хто має подати декларацію про майновий стан і доходи.
Це стосується людей, які отримували:
Також зобов’язані подати декларації:
Подати податкову декларацію також мають право громадяни для отримання податкової знижки. Така декларація подається до 31 грудня 2024 року. Подати декларацію про майновий стан і доходи з метою реалізації права на отримання податкової знижки можна з використанням електронних сервісів ДПС – Електронного кабінету платника податків та мобільного застосунку «Моя податкова».
Нагадаємо, за два місяці 2024 року 28 підприємств Миколаївщини отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 86,7 мільйона гривень.
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Миколаївські податківці нагадали, що до 1 травня окремі громадяни повинні задекларувати доходи, отримані у минулому році.
Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області пояснило, хто має подати декларацію про майновий стан і доходи.
Це стосується людей, які отримували:
Також зобов’язані подати декларації:
Подати податкову декларацію також мають право громадяни для отримання податкової знижки. Така декларація подається до 31 грудня 2024 року. Подати декларацію про майновий стан і доходи з метою реалізації права на отримання податкової знижки можна з використанням електронних сервісів ДПС – Електронного кабінету платника податків та мобільного застосунку «Моя податкова».
Нагадаємо, за два місяці 2024 року 28 підприємств Миколаївщини отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 86,7 мільйона гривень.