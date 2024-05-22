Історія кальвадосу сягає корінням у XVI століття, коли нормандські фермери почали експериментувати з перегонкою яблучного сидру. Згодом цей процес був доведений до досконалості, і фруктовий бренді став візитівкою регіону Нормандія. Сьогодні він популярний у всьому світі як вишуканий та шляхетний міцний напій. Визначення кальвадосу чітко регламентовано законодавством Франції. Напій повинен проводитися виключно у вказаному регіоні з певних сортів яблук за традиційною технологією дистиляції та витримки.

Популярні бренди

Ось список найвідоміших і найпрестижніших виробників кальвадосу:

Boulard - один із найстаріших і найшанованіших будинків фруктового алкоголю, продукція якого відрізняється багатим збалансованим смаком з нотками ванілі та деревини; Dupont - сімейна компанія, що виробляє Кальвадос з глибоким складним ароматом стиглих фруктів та спецій; Busnel - відомий класичним фруктовим алкоголем з чудовим співвідношенням солодощі та кислинки, з відтінками карамелі та горіхів; Lecompte - виробляє елітні витримані напої з інтенсивним фруктовим профілем і довгим насиченим післясмаком; Christian Drouin - будинок, що спеціалізується на преміальних багаторічних кальвадосах із комплексними витонченими ароматами.

Фруктовий бренді однаково підходить для особливих випадків і просто для насолоди в колі близьких. Переконатись у його неповторності можна, замовивши напій з доставкою в маркеті важливих штук Маудау.

Як правильно пити і з чим поєднувати кальвадос

Ідеальна температура для дегустації фруктового бренді – 16–18°C. Наливати його потрібно невеликими порціями у спеціальні келихи для коньяку чи бренді. Дегустуючи кальвадос, варто звернути увагу на його колір, аромат та смак. Напою потрібно дати можливість розкритися мовою, приділяючи час кожному горлянці. Тільки так вдасться повною мірою оцінити всю складність та багатогранність алкоголю. При виборі закусок варто віддавати перевагу стравам, які не перебиватимуть смаку напою. Відмінним поєднанням стануть сири, горіхи, темний шоколад чи фрукти. Напій добре поєднується з десертами на основі яблук.

Відмінності кальвадосу від коньяку: смак, аромат, технологія

Обидва благородні міцні напої є різновидом бренді. Однак між ними є суттєві відмінності:

Коньяк виробляється виключно з винограду, тоді як фруктовий бренді дистилюють із сидру, отриманого з яблук. Це визначає відмінності у смаку та ароматі. Кальвадос має більш насичений фруктовий аромат з нотками яблук, груш і спецій. У смаку він більш маслянистий, з яскраво вираженою кислинкою. Коньяк славиться тоншим ароматом з нотами квітів, ягід, ванілі, фруктів, деревини, а також досить м'яким, бархатистим смаком.

Таким чином, кальвадос і коньяк — два унікальні міцні напої, кожен зі своїм неповторним характером. Варто спробувати обидва, щоб повною мірою оцінити їх переваги.

Надмірне вживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю. Вживання алкоголю неповнолітніми особами суворо заборонено.