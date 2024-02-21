Курс долара, ілюстративне фото

Офіційний курс валют від Національного банку України оновили станом на 21 лютого. Курс долара до гривні становить зараз 38,4756 гривні/долар — це новий рекорд.

Напередодні, 20 лютого, теж був рекорд (уже побитий) — 38,3847 гривні/долар.

Тим часом відносно євро українська гривня здешевшала на 30 копійок 21 лютого, як порівняти з 20 лютого. Зараз за офіційним курсом НБУ — 41,5421 гривні/євро.

Раніше повідомлялося, що Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку до 38,002, порівняно із 37,9824 напередодні.