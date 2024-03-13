Підписання меморандуму. Фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві розпочинається проєкт щодо розвитку громади та підтримки уразливих категорій населення. Його реалізують за фінансової підтримки Данії.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

В рамках проєкту буде реалізовано 45 грантів, які отримуватимуть громадські організації, благодійні фонди, релігійні громади, ОСББ Миколаєва, щоб реалізовувати свої ініціативи на місцях

«В рамках проєкту передбачено надання 45 грантів, на кожен з яких виділятимуть до 15 тисяч доларів, фінансує дану ініціативу Міністерство закордонних справ Данії, гранти будуть надаватися через данську неурядову організацію DanChurchAid», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Міністерство закордонних справ Данії виділило для Миколаївщини гроші — близько 25 мільйонів гривень. Їх отримуватимуть громадські організації, благодійні фонди, релігійні громади, ОСББ Миколаєва, щоб реалізовувати свої ініціативи на місцях.

Наразі розпочинається перший етап проєкту, він передбачає інформування та навчання організацій, які отримуватимуть фінансування, визначення найбільш актуальних потреб громади. Другий етап, в рамках якого запланована реалізація конкурсних ідей, стартує у квітні.

11 березня в офісі відновлення та розвитку Миколаївської громади було підписано меморандум про співпрацю між благодійною організацією Українська освітня платформа, громадською організацією «Молодь України» та Миколаївською міською радою.

Раніше повідомлялося, що Данія готуватиме миколаївських посадовців до вступу України в ЄС — місцеву владу навчатимуть, як отримувати та правильно використовувати кошти Союзу.

Початок співпраці Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

На початку листопаду Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Головний акцент у пакеті допомоги — на Миколаєві та Миколаївській області.

Також в листопаді запрацювали Офіс відновлення та розвитку Миколаївської області та Офіс відновлення та розвитку міської громади Миколаєва.

А нещодавно, 26 січня, у Миколаєві відкрили канцелярію Посольства Королівства Данії в Україні. З цього приводу до міста прибув міністр закордонних справ країни Ларс Лекке Расмуссен.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Данія інвестувала понад 180 мільйонів доларів в інфраструктурні проєкти Миколаївщини.