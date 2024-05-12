Протягом доби прикордонники виявили шістьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон на гірських ділянках.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Так, мешканці Харківщини, Запоріжжя, Рівненщини та двоє жителів Київщини намагалися підкорити гори біля українсько-румунського кордону. Чоловіків зупинили наряди відділення «Богдан». Ще одного чоловіка з Харківщини на півдороги до Румунії зупинили прикордонники відділу «Яблунівка».

За організацію перетину кордону чоловіки мали заплатити від 4 до 8 тисяч доларів. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб причетних до протиправної діяльності.

Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене статею 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» справу скеровано до суду.

Нагадаємо, як на Одещині затримали групу людей, яка намагалась незаконно перетнути кордон.