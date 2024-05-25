Долар вперше коштує вище 40 грн, фото: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) 24 травня встановив курс гривні до долара США у 40,1153.

Курс можна перевірити на сайті НБУ.

Євро за даними станом на вечір 24 травня становить 43,4910 грн. Це також максимальний показник. Попередній рекорд був встановлений напередодні, 23 травня, — 43,1106.

За день до рекорду показник долара США становив 39,8250. Це вперше курс долара перетнув позначку в 40 грн.

Нагадаємо, у лютому 2024 року курс долара до гривні становив 38,4756 гривні/долар — це був попередній рекорд.