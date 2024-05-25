Національний банк України (НБУ) 24 травня встановив курс гривні до долара США у 40,1153.
Курс можна перевірити на сайті НБУ.
Євро за даними станом на вечір 24 травня становить 43,4910 грн. Це також максимальний показник. Попередній рекорд був встановлений напередодні, 23 травня, — 43,1106.
За день до рекорду показник долара США становив 39,8250. Це вперше курс долара перетнув позначку в 40 грн.
Нагадаємо, у лютому 2024 року курс долара до гривні становив 38,4756 гривні/долар — це був попередній рекорд.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
Національний банк України (НБУ) 24 травня встановив курс гривні до долара США у 40,1153.
Курс можна перевірити на сайті НБУ.
Євро за даними станом на вечір 24 травня становить 43,4910 грн. Це також максимальний показник. Попередній рекорд був встановлений напередодні, 23 травня, — 43,1106.
За день до рекорду показник долара США становив 39,8250. Це вперше курс долара перетнув позначку в 40 грн.
Нагадаємо, у лютому 2024 року курс долара до гривні становив 38,4756 гривні/долар — це був попередній рекорд.