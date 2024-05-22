За 4 місяці підприємства Миколаївщини сплатили ₴296 млн податку на прибуток. Фото з відкритих джерел

Упродовж січня – квітня 2024 року підприємства Миколаївщини перерахували до державного бюджету 268,1 мільйона гривень податку на прибуток.

Це на 51,3% або на 90,9 мільйона більше, ніж за чотири місяці 2023 року, повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби.

До місцевих бюджетів платники області сплатили 27,7 мільйона гривень податку на прибуток. Всього до бюджетів усіх рівнів надійшло 295,8 мільйона.

Крім того, у січні – квітні великими платниками податків до обласного бюджету сплачено 10,8 мільйона гривень податку на прибуток, що у 6,2 рази або на 9,1 мільйона більше, ніж у аналогічному періоді 2023 року.

Нагадаємо, протягом січня-квітня 2024 року платники Миколаївщини зі своїх доходів сплатили до бюджетів понад 4 мільярди податку на доходи фізосіб.