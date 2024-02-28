Підприємства Миколаївщини з початку року сплатили ₴45 млн податку на прибуток. Фото з відкритих джерел

Станом на 26 лютого підприємства Миколаївщини сплатили до бюджетів 45 мільйонів гривень податку на прибуток.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.

До державного бюджету від підприємств Миколаївщини надійшло близько 40 мільйонів гривень. Ще п’ять мільйонів поповнили місцеві бюджети.

— Дякую платникам податків за належне виконання своїх обов’язків щодо своєчасної сплати податків до бюджету навіть за несприятливих умов сьогодення для ведення бізнесу, зокрема під час воєнного стану, — зазначив виконуючий обов’язки начальника миколаївської податкової Роман Корнєв.

Нагадаємо, з початку року підприємці на Миколаївщині заплатили понад півтора мільйона гривень штрафів за неофіційних працівників.