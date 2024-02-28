Станом на 26 лютого підприємства Миколаївщини сплатили до бюджетів 45 мільйонів гривень податку на прибуток.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.
До державного бюджету від підприємств Миколаївщини надійшло близько 40 мільйонів гривень. Ще п’ять мільйонів поповнили місцеві бюджети.
— Дякую платникам податків за належне виконання своїх обов’язків щодо своєчасної сплати податків до бюджету навіть за несприятливих умов сьогодення для ведення бізнесу, зокрема під час воєнного стану, — зазначив виконуючий обов’язки начальника миколаївської податкової Роман Корнєв.
Нагадаємо, з початку року підприємці на Миколаївщині заплатили понад півтора мільйона гривень штрафів за неофіційних працівників.
|
Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
|
Станом на 26 лютого підприємства Миколаївщини сплатили до бюджетів 45 мільйонів гривень податку на прибуток.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.
До державного бюджету від підприємств Миколаївщини надійшло близько 40 мільйонів гривень. Ще п’ять мільйонів поповнили місцеві бюджети.
— Дякую платникам податків за належне виконання своїх обов’язків щодо своєчасної сплати податків до бюджету навіть за несприятливих умов сьогодення для ведення бізнесу, зокрема під час воєнного стану, — зазначив виконуючий обов’язки начальника миколаївської податкової Роман Корнєв.
Нагадаємо, з початку року підприємці на Миколаївщині заплатили понад півтора мільйона гривень штрафів за неофіційних працівників.