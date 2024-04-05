Касовий апарат. Фото з відкритих джерел

Станом на початок квітня у Миколаївській області підприємці використовують 16 тисяч 846 реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській.

Зокрема 6 тисяч 10 підприємців користуються звичайними касовими апаратами та 10 тисяч 836 — програмними РРО.

Як повідомив очільник Головного управління ДПС у Миколаївській області Роман Корнєв, Законом України від 03 березня 2022 року № 2118-IX було визначено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, санкції за порушення вимог застосування реєстраторів не застосовувались.

Однак, наразі прийнято закон від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ, яким з 1 жовтня 2023 року відновлено відповідальність за порушення порядку здійснення розрахунків за товари та послуги.

Поряд з цим, законом деякі категорії суб’єктів господарювання звільняються від відповідальності за порушення вимог, що вчинені ними у період з 1 січня 2022 до 1 жовтня 2023 року. Також починаючи з 1 жовтня підприємці не несуть відповідальності за порушення вимог, вчинені ними при продажу товарів, наданні послуг на тимчасово окупованих РФ територіях України, територіях активних бойових дій, територіях можливих бойових дій. Проте ця норма не стосується розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів.

Нагадаємо, у першому кварталі 2024 року платники Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів майже 6,4 мільйона гривень плати за ліцензії на продаж алкоголю, тютюну і пального.