Податківці під час перевірки одного із ресторанів Миколаєва виявили, що підприємець торгував алкогольними напоями без ліцензії та не видавав чеки.
Про це повідомило Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області.
Також зафіксували відсутність обліку товарних запасів. За матеріалами перевірки власника ресторану оштрафували на 61 тисячу гривень.
Раніше повідомлялося, що податківці перевірили підприємців з Нової Одеси та оштрафували на 100 тисяч гривень.
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Податківці під час перевірки одного із ресторанів Миколаєва виявили, що підприємець торгував алкогольними напоями без ліцензії та не видавав чеки.
Про це повідомило Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області.
Також зафіксували відсутність обліку товарних запасів. За матеріалами перевірки власника ресторану оштрафували на 61 тисячу гривень.
Раніше повідомлялося, що податківці перевірили підприємців з Нової Одеси та оштрафували на 100 тисяч гривень.