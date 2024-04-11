Ресторан в Миколаєві оштрафували. Фото з відкритих джерел

Податківці під час перевірки одного із ресторанів Миколаєва виявили, що підприємець торгував алкогольними напоями без ліцензії та не видавав чеки.

Про це повідомило Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Також зафіксували відсутність обліку товарних запасів. За матеріалами перевірки власника ресторану оштрафували на 61 тисячу гривень.

Раніше повідомлялося, що податківці перевірили підприємців з Нової Одеси та оштрафували на 100 тисяч гривень.