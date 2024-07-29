Будівля Управління поліції охорони в Миколаївській області у Миколаєві, фото з відкритих джерел

Управління поліції охорони в Миколаївській області оголосило тендер на ремонт кабінетів. Ремонтні роботи оцінюють у 13,1 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель Prozorro, пишуть «НикВести».

Підрядник, відповідно до тендерної документації, має замінити вікна та двері, вкласти підлогу гранітокерамічною плиткою, обшити стіни гіпсокартонними плитами та встановити натяжні стелі в кабінетах. Поточний ремонт також проведуть в головному вході, холі та санвузлі.

Водночас підрядник має прокласти новий водопровід, зробити каналізацію, вентиляцію та кондиціонування. Усі роботи підрядник повинен виконати до 31 грудня 2024 року.

Тендер на проведення поточного ремонту приміщень в поліції охорони Миколаївщини оголосили 24 липня, а підрядника обиратимуть після 2 серпня.

Нагадаємо, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області планує відремонтувати сховище у центрі міста.