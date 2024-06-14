Пошкоджена багатоповерхівка після чергового обстрілу росіянами Миколаєва, архівне фото «НикВести»

У Миколаєві програмою «єВідновлення» скористалися 125 жителів міста, яким були призначені компенсації за пошкоджене житло.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Вказується, що станом на червень власникам 101 квартири призначили компенсацію на загальну суму 108 мільйонів 635 тисяч 408 гривень. Також призначено компенсації на загальну суму 22 мільйони 911 тисяч 931 гривня власникам 12 приватних будинків.

Як працює «єВідновлення» на Миколаївщині

Від 10 травня в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення».

Миколаївська область увійшла в п'ятірку регіонів, що є лідерами за кількістю отриманих компенсацій за пошкоджене майно у межах програми «єВідновлення».

Так, протягом року жителям Миколаївської області, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської агресії, виплатили 140 мільйонів гривень в рамках програми.

Як відомо, з 1 січня 2024 року українці, які зробили ремонт пошкодженого житла внаслідок російської агресії за власний кошт, можуть також претендувати на виплату компенсації.

У вересні 2023 року миколаївець, засуджений за колабораціонізм, подав заявку на компенсацію пошкодженого російським обстрілом майна за програмою «єВідновлення». Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зауважив, що колаборант не отримає грошей від держави.

Раніше Миколаївщина увійшла у п'ятірку областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновлення» подали найбільше. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

Наразі в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновлення».

А в січні цього року перший житель Миколаєва придбав квартиру за житловим сертифікатом «єВідновлення».

Раніше повідомлялося, що за програмою «єВідновлення» жителям Миколаївщини виплатили вже 330 мільйонів гривень компенсацій за пошкоджене майно.