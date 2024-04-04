Миколаївська міська рада, фото «НикВести»

Голови фракцій Миколаївської міської ради оприлюднили заощадження і майно за 2023 рік у щорічних деклараціях. Суттєвих змін у посадовців не спостерігається, але за цей час деякі з них придбали нерухомість, транспорт та отримали фінансову допомогу.

Декларації опубліковані в Єдиному державному реєстрі декларацій, пишуть «НикВести».

Ганна Ременнікова, архівне фото «НикВести»

Голова фракції «Пропозиція» та голова Інгульского району Ганна Ременнікова

За 2023 рік депутатка задекларувала будинок громадського харчування на 1047 квадратних метрів, кафе з літнім майданчиком площею на 244,5 квадратних метри і навісом та квартиру в Миколаєві площею 31,5 квадратних метрів.

Також вона задекларувала житловий будинок, площа якого складає 249,6 квадратних метри, дві земельні ділянка на 5 та 710 квадратних метри та нежитлове приміщення художньої майстерні. Депутатка орендує у міськради вісім земельних ділянок.

У власності її чоловіка знаходиться дві квартири на 54,5 квадратних метри та 34,9 квадратних метри.

Ганна Ременнікова володіє трьома автівками: вантажний Fiat Doblo 2015 року випуску, вантажний Mercedes-Benz 2014 року випуску та вантажний Renault Kangoo. У Валентина Берестнєва у власності один легковий Volvo XC 90 2017 року випуску.

Заробітна плата жінки на посаді в Адміністрації Інгульского району склала 673 тисячі 742 гривні, що на місяць в середньому становить 56 тисяч 145 гривень. Ще 1,9 мільйона гривень доходу Ганна Ременнікова отримала від відчуження рухомого майна.

Її чоловік Валентин Берестнєв у Центрі олімпійської підготовки з баскетболу отримав торік 203 тисячі 126 гривень. Ще понад мільйону гривень доходу він отримав від зайняття підприємницькою діяльністю.

Готівкою подружжя зберігає 190 тисяч доларів та 1,9 мільйонів гривень.

Тетяна Домбровська, архівне фото «НикВести»

Що у декларації голови фракції «Слуга народу» Тетяни Домбровської?

Згідно декларації Тетяна Домбровська орендує у Миколаївської міської ради дві земельні ділянки.

У спільній частковій власності з сином та донькою вона має дві земельні ділянки у Миколаєві, квартири площею 49,4 квадратних метри та 122,9 квадратних метри, а також будинок на 244 квадратних метри. У спільній частковій власності з сином Миколою вона має квартиру площею 122,9 квадратних метри в Одесі. Там же в депутатки є власна квартира на 86,3 квадратних метри, в Миколаєві жінка має ще три квартири площами 75,6 квадратних метри, 20,3 квадратних метри та 29,7 квадратних метри.

У спільній власності з дітьми вказані також нежитлові приміщення, торгівельний павільйон, нежитлові приміщення магазинів та торгівельний комплекс.

У вересні 2022 року вона придбала приміщення площею 317 квадратних метри у Миколаєві за понад 2 мільйона гривень. З вересня 2023 року користується платним паркомісцем у Києві.

Їздить голова фракції на BMW X5 2013 року випуску та BMW X7 2019 року випуску. Також з листопада 2023 року депутатка платно користується автомобілем MERCEDES-BENZ GLS 450 2023 року випуску.

Також депутатка задекларувала пристрої, музичні інструменти, зброю, ікони, картини, ювелірні прикраси та хутрові вироби.

Дохід від підприємницької діяльності у Тетяни Домбровської торік склав 3 мільйони 115 тисяч 109 гривень. Їй нараховано дивіденди від «Смарт фінексперт» та «Бізнес інвест групп» у загальній сумі 9 мільйонів 332 тисячі 105 гривень. Також за 2023 рік їй нарахували пенсію в розмірі 85 тисяч 862 гривень та допомогу від єПідтримки в розмірі 18 тисяч гривень.

За вироком суду вона також відшкодувала 27 тисяч 246 гривень у Віталія Гавронського.

Ще 36 тисяч гривень отримала її донька Дарʼя фінансової допомоги від єПідтримки.

Готівкою Тетяна Домбровська зберігає 7,2 мільйона гривень. 200 тисяч гривень вона отримала в якості фінансової допомоги від ТОВ «Інгульска лоза». Ще 4 мільйони 748 тисяч 840 гривень вона зберігає на банківських рахунках.

Також вона задекларувала 41 тисячу 214 доларів та 4522 євро. Ще 2 тисячі євро зберігається на рахунку сина Миколи.

Олена Кісельова, архівне фото «НикВести»

Що задекларувала голова фракції «Європейська солідарність» Олена Кісельова?

У декларації Олена Кісельова вказала, що є власницею домовлодіння на 65,3 квадратних метри, трьох квартир та земельної ділянок площею 820 квадратних метри. Ще дві земельні ділянки придбала депутатка в Первомайському районі у листопаді 2022 року.

Її чоловік Ігор Кісельов має будинок площею 172 квадратних метри, девʼять земельних ділянок. У минулому році Ігор Кісельов придбав у спільній власності дім у Чернівцях площею 56,3 квадратних метри.

У спільній власності з чоловіком Олена Кісельова має квартиру в Миколаєві.

Депутатка задекларувала також дві автівки ЗАЗ 110307 та Renault Duster. Її чоловік володіє двома легковими автомобілями, лдним вантажним авто та мінітрактором. У 2023 році Ігор Кісельов придбав два вантажних фургони загальною вартістю 65 тисяч гривень.

Торік за основним місцем роботи у ТОВ М Моторс Олена Кісельова заробила 101 тисяч 400 гривень. Ще 190 тисяч 300 гривень доходу депутатка отримала від зайняття підприємницькою діяльністю. Також вона задекларувала 6000 гривень компенсаційних виплат.

За 2023 рік чоловік жінки отримав 565 тисяч 526 гривень заробітної плати за сумісництвом у ДП Неполоковецький КХП, 1400 гривень доходу від підприємницької діяльності та 44 тисяч 400 гривень компенсаційних виплат.

Готівкою депутатка зберігає 10 тисяч доларів, ще 100 тисяч гривень має її чоловік. Також в декларації подружжя вказано, що вони позичали третім особам 350 тисяч доларів.

Як відомо, 20 березня Президент України Володимир Зеленський заборонив діяльність політичних партій «ОПЗЖ», «Партія Шарія» та низки інших на час воєнного стану.

Артем Ільюк, архівне фото «НикВести»

Позафракційний депутат Артем Ільюк був головою забороненої «ОПЗЖ»

Депутат володіє квартирою на 177,8 квадратних метри та паркінгом на 14,8 квадратних метрів. У дружини Олени у власності житловий будинок на 162,8 квадратних метри та земельна ділянка площею 3715 квадратних метри.

З цінного рухомого майна він задекларував годинник наручний механічний Zenith, Квадроцикл Kawasaki KVF750, годинник Омега Seamaster. У власності Олени Ільюк годинник Rolex.

Чоловік їздить на Toyota Camry 2016 року випуску, а дружина на BMW Х7 2019 року.

Даних про свою заробітну плату депутат не вніс, дружина Олена отримала 168 тисяч 400 гривень доходу зайняття підприємницькою діяльністю. Готівкою Артем Ільюк 356 тисяч 957 доларів та 52 тисячі 83 євро.

В грудні 2023 року він взяв кредит на 635 тисяч 117 гривень.

Даних про майно та доходи депутатки Миколаївської міської ради Тетяни Кравчук, яка була головою вже забороненої «Партії Шарія», за 2023 рік в реєстрі немає.

Що у деклараціях за 2023 рік?

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.

Свої декларації також опублікували заступники очільника Миколаївської ОВА, заступники голови Херсонської ОВА та заступники міського голови Миколаєва. Зокрема, перший заступник мера Віталій Луков у декларації за 2023 рік вказав, що отримав 31 тисячу 629 гривень за виступ на онлайн-лекції в Берліні.

Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, згідно декларації за 2023 рік, отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.

Свої декларації також опублікували мер Вознесенська Євгеній Величко та мер Первомайська Олег Демченко. Вознесенський міський голова задекларував 515 тисяч гривень заробітної плати, а первомайський – 1,7 мільйона гривень заробітної плати та автівку NISSAN X-TRAIL за 10 тисяч гривень.

А начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта задекларував 14 гектарів землі, чотири автомобілі та 110 тисяч доларів готівки.