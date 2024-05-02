Shell виходить з енергоринку Китаю. Фото: сайт Shell

Компанія Shell покинула енергетичні ринки Китаю, щоб зосередитися на більш прибуткових операціях, включаючи газовий і нафтовий бізнеси.

Про це повідомляє агентство Reuters, пише «Економічна правда».

Shell вирішила вийти з енергетичного ринку в Китаї, який включає виробництво електроенергії, торгівлю та маркетинг, йдеться у заяві компанії.

«Ми вибірково інвестуємо в енергетику, зосереджуючись на створенні цінності нашого енергетичного портфеля, що вимагає прийняття складних рішень», — заявили в Shell.

Згідно з інформацією на сайті Shell, Shell Energy China була однією з перших іноземних компаній, що повністю належать Shell, яка взяла участь у китайському ринку квот на викиди вуглецю, а також зареєстрована для торгівлі на китайському ринку електроенергії.

За словами представника компанії, зміни не стосуються бізнесу Shell із заряджання електромобілів, який є ключовим ринком зростання для компанії.

У рамках свого прагнення заощадити до 3 мільярдів доларів щорічних витрат, Shell в останні місяці вийшла з європейського бізнесу з торгівлі електроенергією та кількох офшорних вітроенергетичних і низьковуглецевих проектів. Вона також виставила на продаж американські сонячні активи і переглянула свій гігантський нафтопереробний і нафтохімічний комплекс у Сінгапурі.

Shell також провела скорочення персоналу по всій компанії, в тому числі у своєму підрозділі низьковуглецевих рішень.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни британсько-нідерландська компанія Shell відмовилася від закупівлі російської нафти і газу, а також повністю пішла з ринку Російської Федерації.