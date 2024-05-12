Штрафи, передбачені за порушення призовниками, військовозобов'язаними і резервістами правил військового обліку, зростуть.
Про це розповів речник Міністерства оборони України, старший лейтенант Дмитро Лазуткін.
«Штрафи, передбачені за порушення призовниками, військовозобов’язаними і резервістами правил військового обліку зростуть», — зазначив він.
За порушення правил військового обліку, стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення, встановлюватимуться такі штрафи:
Водночас, як заявив речник Міноборони, за порушення законодавства про оборону та мобілізацію планується встановити такі штрафи:
Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.
Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.
У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.
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Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
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Штрафи, передбачені за порушення призовниками, військовозобов'язаними і резервістами правил військового обліку, зростуть.
Про це розповів речник Міністерства оборони України, старший лейтенант Дмитро Лазуткін.
«Штрафи, передбачені за порушення призовниками, військовозобов’язаними і резервістами правил військового обліку зростуть», — зазначив він.
За порушення правил військового обліку, стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення, встановлюватимуться такі штрафи:
Водночас, як заявив речник Міноборони, за порушення законодавства про оборону та мобілізацію планується встановити такі штрафи:
Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.
Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.
У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.