Військовий квиток, ілюстративне фото

Штрафи, передбачені за порушення призовниками, військовозобов'язаними і резервістами правил військового обліку, зростуть.

Про це розповів речник Міністерства оборони України, старший лейтенант Дмитро Лазуткін.

«Штрафи, передбачені за порушення призовниками, військовозобов’язаними і резервістами правил військового обліку зростуть», — зазначив він.

За порушення правил військового обліку, стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення, встановлюватимуться такі штрафи:

в мирний час — від 3400 до 5100 гривень;

повторно впродовж року — від 5100 до 8 500 гривень;

в особливий період — від 17000 до 25500 гривень.

Водночас, як заявив речник Міноборони, за порушення законодавства про оборону та мобілізацію планується встановити такі штрафи:

в мирний час від 5100 грн до 8 500 грн для громадян;

від 17 000 до 25500 грн для посадових і юридичних осіб.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.