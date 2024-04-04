Микола Логвінов, фото: «НикВести»

Керівник комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов подав декларацію про майно та доходи за 2023 рік. Посадовець торік придбав Toyota Land Cruiser Prado вартістю 1,7 мільйона гривень.

Покупку він вніс до своєї декларації у Єдиному державному реєстрі.

З 2013 року директор комунального підприємства володіє житловим будинком площею 176,7 квадратних метри та земельною ділянкою на 71 813 квадратних метри, придбаною в 2020 році.

Дружина посадовця Діана Касабян їздить на Toyota Camry, придбаній в 2018 році. А от сам Микола Логвінов придбав авто у квітні 2023 року — Toyota Land Cruiser Prado 2020 року випуску обійшлась йому у 1,7 мільйона гривень (близько 43 тисяч доларів).

Скриншот з декларації посадовця

За 2023 рік на посаді керівника комунального підприємства Микола Логвінов заробив 1 мільйон 436 тисяч 910 гривень — в середньому на місяць це 119 тисяч 742 гривні. Ще 13 тисяч 908 гривень доходу він отримав від надання майна в оренду фермерському господарству «Лотос».

Дружина за рік задекларувала 740 тисяч 767 гривень заробітної плати.

Готівкою подружжя зберігає 26 тисяч 500 доларів. Ще 425 тисяч 576 гривень Микола Логвінов має на банківському рахунку.

У порівнянні директор Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) Дмитро Мирошниченко за рік заробив 2 мільйони 143 тисячі 897 гривень.

Що у деклараціях за 2023 рік?

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.

Свої декларації також опублікували заступники очільника Миколаївської ОВА, заступники голови Херсонської ОВА та заступники міського голови Миколаєва. Зокрема, перший заступник мера Віталій Луков у декларації за 2023 рік вказав, що отримав 31 тисячу 629 гривень за виступ на онлайн-лекції в Берліні.

Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, згідно декларації за 2023 рік, отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.

Свої декларації також опублікували мер Вознесенська Євгеній Величко та мер Первомайська Олег Демченко. Вознесенський міський голова задекларував 515 тисяч гривень заробітної плати, а первомайський – 1,7 мільйона гривень заробітної плати та автівку NISSAN X-TRAIL за 10 тисяч гривень.

А начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта задекларував 14 гектарів землі, чотири автомобілі та 110 тисяч доларів готівки.