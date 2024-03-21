Танк Leopard, Фото: Getty Images

Уряд Іспанії підготовлює 19 бойових танків Leopard 2A4 для передачі Україні.

Про це повідомив портал Infodefensa.

Як зазначається, у списку вказані:

прилади нічного бачення, пристрої зв'язку, системи дистанційного керування озброєнням і системи наведення боєприпасів;

безпілотні літальні апарати, гранатомети, гаубиці, кулемети, протитанкові міни, легке озброєння та артснаряди, міномети й мінометні гранати;

ракети Hawk, Mistral, Harpoon, Aspide, бронетранспортери, 10 бойових танків Leopard 2A4 та вісім патрульних катерів.

«Іспанія не тільки відправляє матеріали, а й підтримує іншими способами. Міністерка оборони Маргарита Роблес нещодавно зустрілася з родичами українських військових, які проходять реабілітацію», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Португалія приєдналася до чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України з третіх країн, в рамках якої виділить 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, протягом року Велика Британія витратить 245 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 310 мільйонів доларів США) на закупівлю та активізацію ланцюгів постачання для виробництва артилерійських боєприпасів для України.

Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні пакет військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.

За інформацією журналіста Politico Лару Селігман до нового пакету допомоги ввійшли:

перехоплюючі зенітні ракети;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм, в тому числі осколково-фугасні та касетні боєприпаси подвійного призначення;

105-мм артилерійські снаряди;

84 протитанкові комплекси.

Зазначимо, що Сполучені Штати перерахують майже 500 тисяч доларів конфіскованих російських активів до Естонії на користь України.