Пошкоджена багатоповерхівка після чергового обстрілу росіянами Миколаєва. Фото: НикВести

На Миколаївщині 3868 постраждалих отримали перший платіж за програмою єВідновлення на понад 334,81 мільйонів гривень. 670 жителів області отримали сертифікати на покупку житла.

Про це повідомили у Миколаївськів обласній державній адміністрації.

Також вказується, що 61 власник отримав другий платіж на суму більше ніж 6,660 мільйонів гривень.

«Ремонт категорії Б, максимальна сума компенсації по якому становить 500 тисяч гривеь перший платіж нараховується у сумі 70%, другий платіж — 30%, після використання першого платежу», — йдеться у повідомленні.

Крім того, комісія з надання компенсації вже затвердила виплату більше ніж 454,23 мільйонів гривень для 4287 заявників.

Також 1229 жителів Миколаївщини подали заяви на купівлю житла в компенсацію за знищене майно, а позитивне рішення отримали 670 людей.

«Після розгляду комісією заявок, за позитивним рішенням 670 власників отримали компенсацію у вигляді сертифікатів на покупку житла на загальну суму понад 871,889 мільйонів гривень, додатково девʼять громадян отримали грошову компенсацію для будівництва житла замість зруйнованого на суму більше ніж 12,951 мільйонів гривень», — додали в ОВА.

Станом на березень цього року жителі миколаївської області отримали 353 сертифікати на загальну суму 461 мільйон гривень за програмою «єВідновлення».

Нагадаємо, що станом на кінець квітня 2024 року сертифікати на придбання нового житла отримали близько 65% мешканців зруйнованих корпусів будинку на Заводській, 35.

Станом на червень цього року у Миколаєві програмою «єВідновлення» скористалися 125 жителів міста, яким були призначені компенсації за пошкоджене житло.

Як працює «єВідновлення» на Миколаївщині

Від 10 травня в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення».

Миколаївська область увійшла в п'ятірку регіонів, що є лідерами за кількістю отриманих компенсацій за пошкоджене майно у межах програми «єВідновлення».

Так, протягом року жителям Миколаївської області, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської агресії, виплатили 140 мільйонів гривень в рамках програми.

Як відомо, з 1 січня 2024 року українці, які зробили ремонт пошкодженого житла внаслідок російської агресії за власний кошт, можуть також претендувати на виплату компенсації.