Відшкодування ПДВ: підприємства Миколаївщини отримали ₴86 млн. Фото з відкритих джерел

За два місяці 2024 року 28 підприємств Миколаївщини отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 86,7 мільйона гривень.

Про це повідомило Головне управління ДПС у Миколаївській області.

Податківці нагадали, що право на бюджетне відшкодування мають усі платники податку на додану вартість незалежно від терміну реєстрації, у яких є в наявності правомірне сформоване від’ємне значення між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту.

Нагадаємо, станом на 26 лютого підприємства Миколаївщини сплатили до бюджетів 45 мільйонів гривень податку на прибуток.

Також цьогоріч жителі Миколаївщини сплатили вже понад 118 млн гривень військового збору.