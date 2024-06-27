Шини розміру 175/70 R13 є одними з найпопулярніших варіантів для легкових автомобілів середнього класу. Цей розмір шин ідеально підходить для щоденних поїздок по місту та довгих дистанцій.
Широкий вибір шин данного розміру здатен задовольнити потреби будь-якого автомобіліста в залежності від сезону:
|
Модель
|
Сезонність
|
Особливості
|
ComforTire Harmony
|
Всесезонна
|
Висока стійкість, комфорт на будь-якій дорозі
|
Winter Grip Max
|
Зимова
|
Оптимальне зчеплення з холодною дорогою
|
Summer Road Eco
|
Літня
|
Економія палива, низький рівень шуму
При виборі шин важливо звернути увагу на такі фактори:
Якщо ви хочете купити шини 175/70 R13 для вашого автомобіля, то вы можете це зробити в інтернет-магазині шин та дисків Gumma.ua. Забезпечте безпеку та комфорт своїх поїздок з кожним кілометром, придбавши якісні шини від світових виробників.
Шини розміру 175/70 R13 є одними з найпопулярніших варіантів для легкових автомобілів середнього класу. Цей розмір шин ідеально підходить для щоденних поїздок по місту та довгих дистанцій.
Широкий вибір шин данного розміру здатен задовольнити потреби будь-якого автомобіліста в залежності від сезону:
|
Модель
|
Сезонність
|
Особливості
|
ComforTire Harmony
|
Всесезонна
|
Висока стійкість, комфорт на будь-якій дорозі
|
Winter Grip Max
|
Зимова
|
Оптимальне зчеплення з холодною дорогою
|
Summer Road Eco
|
Літня
|
Економія палива, низький рівень шуму
При виборі шин важливо звернути увагу на такі фактори:
Якщо ви хочете купити шини 175/70 R13 для вашого автомобіля, то вы можете це зробити в інтернет-магазині шин та дисків Gumma.ua. Забезпечте безпеку та комфорт своїх поїздок з кожним кілометром, придбавши якісні шини від світових виробників.