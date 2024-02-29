Жителі Миколаївщини сплатили понад ₴118 млн військового збору. Фото з відкритих джерел

Станом на 27 лютого мешканці Миколаївської області сплатили до державного бюджету 118,3 мільйона гривень військового збору.

Про це повідомив виконуючий обов’язки начальника Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області Роман Корнєв.

— Зважаючи на ситуацію в країні, надходження військового збору від представників усіх сфер економіки регіону свідчать про сумлінність платників податків — роботодавців, які виплачують легальну заробітну плату найманим працівникам, відповідно з якої утримують та перераховують до бюджету військовий збір. Сплата військового збору забезпечує Збройні Сили України необхідними коштами, які допоможуть якнайшвидше подолати ворога і вибороти довгоочікувану перемогу, — зазначив Роман Корнєв.

Податківці нагадали, що військовий збір утримується з доходів фізичних осіб, які підлягають оподаткуванню. Зокрема, це заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати та інші.

Нагадаємо, станом на 26 лютого підприємства Миколаївщини сплатили до бюджетів 45 мільйонів гривень податку на прибуток.