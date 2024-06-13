Пошкоджена багатоповерхівка після чергового обстрілу росіянами Миколаєва, архівне фото «НикВести»

За програмою «єВідновлення» жителям Миколаївщини виплатили вже 330 мільйонів гривень компенсацій за пошкоджене майно.

З початку дії програми в регіоні надійшло 6897 заяв щодо компенсації, повідомили в Миколаївській ОВА.

Комісія з надання компенсації вже затвердила 428,875 мільйонів гривень виплат для 4100 заявників.

Перший платіж загальною сумою 326,331 мільйонів гривень отримали вже 3765 власників житла, ще 40 власників отримали другий платіж загальною сумою 4,372 мільйони гривень.

Водночас 606 власників отримали компенсацію у вигляді сертифікатів на купівлю житла загальною сумою понад 784,654 мільйони гривень, додатково вісім громадян отримали грошову компенсацію для будівництва житла замість зруйнованого на суму більше ніж 11,270 мільйонів гривень.

Як працює «єВідновлення» на Миколаївщині

Від 10 травня в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення».

Миколаївська область увійшла в п'ятірку регіонів, що є лідерами за кількістю отриманих компенсацій за пошкоджене майно у межах програми «єВідновлення».

Так, протягом року жителям Миколаївської області, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської агресії, виплатили 140 мільйонів гривень в рамках програми.

Як відомо, з 1 січня 2024 року українці, які зробили ремонт пошкодженого житла внаслідок російської агресії за власний кошт, можуть також претендувати на виплату компенсації.

У вересні 2023 року миколаївець, засуджений за колабораціонізм, подав заявку на компенсацію пошкодженого російським обстрілом майна за програмою «єВідновлення». Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зауважив, що колаборант не отримає грошей від держави.

Раніше Миколаївщина увійшла у п'ятірку областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновлення» подали найбільше. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

Наразі в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновлення».

А в січні цього року перший житель Миколаєва придбав квартиру за житловим сертифікатом «єВідновлення».