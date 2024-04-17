Документальний фільм проєкту Крим.Реалії «Тиха депортація»

Український документальний фільм проєкту Крим.Реалії «Тиха депортація» отримав у США золоту нагороду телекінопремії New York Festivals 2024 у номінації «Права людини».

Про це повідомили у Крим.Реалії.

Зазначається, що оголошення переможців New York Festivals TV & Film Awards відбулося у Нью-Йорку ввечері 16 квітня під час віртуального гала-вечора Storytellers.

Фільм «Тиха депортація» про те, як кримських татар витісняють із Криму, як Росія знову залишає кримських татар без дому. Про те, чому кримські татари змушені масово полишати свою батьківщину, чому корінному народу Кримського півострова не залишають вибору, майже як у 1944 році, коли радянська влада насильно вивозила кримських татар у товарних вагонах.

«Герої розповіли свої життєві історії, як вони залишили анексований Росією Крим, що пережили, чому в них не було вибору залишитись, де і як живуть зараз і чи зможуть повернутися до Криму», — йдеться у повідомленні.

Загалом цьогоріч на премії було представлено заявки у 14 категоріях з 5 континентів. Фільм «Тиха депортація» переміг у номінації «Права людини». Премія TV & Film Awards була заснована в 1957 році.

Нагадаємо, що 11 березня у Лос-Анжелесі відбулася 96-та церемонія кінопремії «Оскар». Вперше в історії нагорода дісталася українській стрічці. У категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм» переміг «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова.

Раніше стрічка «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова також перемогла у номінації «Найкращий документальний фільм» премії BAFTA.

Також два документальні фільми про війну в Україні — «Звідки куди» Мачека Хамела та «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова — здобули нагороди на фестивалі Sheffield DocFest 2023 у Великій Британії.