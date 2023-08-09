У Миколаєві оцифрують врятовану колекцію Музею мариністичного живопису з Очакова. До неї увійшло понад 300 експонатів, серед яких є картини українських художників Руфіма Судковського, Івана Айвазовського, а також Тетяни Яблонської.

Як повідомили у Агенції розвитку Миколаєва, наразі музейна колекція зберігається у надійному місці, та невдовзі її можна буде побачити і дослідити в онлайні.

Проект з оцифрування очаківської колекції реалізує Агенція розвитку Миколаєва спільно із Платформою MY ART за підтримки Українського культурного фонду.

Зазначається, що очаківський музей — єдиний в Україні музей, присвячений мариністичному живопису — різновиду образотворчого мистецтва, у якому зображують море. Музей є територіально-відокремленим відділом Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна. Тому й цифрувати евакуйовані мистецькі твори активно допомагають саме музейники Миколаєва.

За словами Лариси Твєрітінової, заступниці директора миколаївського художнього музею з наукових питань, очаківський музей у 2022 році готувався святкувати своє 40-річчя, проте війна змусила евакуювати усю колекцію та шукати нові формати для можливості перегляду врятованої експозиції.

Врятована колекція — це понад 300 предметів мариністичного живопису та графіки XIX-XX століть. Основа колекції — картини відомих українських художників-мариністів ХІХ століття Руфіна Судковського, Олексія Ганзена та Івана Айвазовського. Ці картини вперше покинули музейні стіні з моменту відкриття музею у 1982 році. Їхні сюжети тісно пов’язані з культурним контекстом Миколаївщини. Вони змальовують українські краєвиди Чорноморського узбережжя, морської стихії, побут морських рибалок, військові баталії та історичні віхи розвитку України як військово-морської держави.

На сьогоднішній день вже оцифрована велика частина цих творів. Паралельно з цим йде робота над створенням макетів для друку майбутнього каталогу мариністичної графіки і живопису.

Нагадаємо, що 4 травня в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття авторської виставки під назвою «Опівдні» херсонської художниці Яни Голуб’ятникової.

Також повідомлялося, що Херсонський художній музей ідентифікував ще дві вкрадені російськими окупантами з їхньої колекції картини.