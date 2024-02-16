Миколаївську пам'ятку археології «Городище «Дикий сад» включено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.
Про це йдеться у наказі Міністерства культури та інформаційної політики, пишуть «НикВести».
Стародавнє городище «Дикий сад» датують 1250 — 900 роками до нашої ери. Дикий Сад — це кіммерійське місто (городище Білозерської культури), розташоване неподалік місця злиття Південного Бугу з Інгулом.
Городище відкрив археолог Феодосій Тимофійович Камінський 15 серпня 1927 року. Регулярні дослідження Дикого Саду розпочалися ще у 90-х роках ХХ століття та проходили під керівництвом Юрія Гребенникова. З 1998 року археологічну експедицію очолив Кирило Горбенко.
Із 200 подібних об'єктів на Півдні України, тільки в «Дикому Саду» збереглася система оборонних споруд. Перше державне об'єднання на території сучасної України — царство Кімерія, що виникло в дев’ятому столітті до нашої ери а «Дикий Сад», за словами істориків, це предтеча виникнення першої державності.
У 2016 році археологи знайшли архітектурну споруду античного періоду, яка датується 4-5 століттям до нашої ери. У 2017 році розпочався перший етап музеєфікації «Дикого Саду». Вперше розкопки на городищі, розташованому в історичній частині Миколаєва. В серпні цього ж року кілька сотень миколаївців та гостей та міста зібралися на оглядовому майданчику біля стародавнього городища Дикий Сад, щоб уперше настільки масштабно відзначити День археолога.
У 2018 році на цьому місці відкрили історико-археологічний комплекс «Дикий сад» і з цього приводу влаштували святкову програму «Герої земель кіммерійських».
Зазначимо, що крім «Городища «Дикий сад» Міністерство культури та інформаційної політики наказало включити ще 9 історичних об’єктів Миколаєві до державного реєстру нерухомих памʼяток України.
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Миколаївську пам'ятку археології «Городище «Дикий сад» включено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.
Про це йдеться у наказі Міністерства культури та інформаційної політики, пишуть «НикВести».
Стародавнє городище «Дикий сад» датують 1250 — 900 роками до нашої ери. Дикий Сад — це кіммерійське місто (городище Білозерської культури), розташоване неподалік місця злиття Південного Бугу з Інгулом.
Городище відкрив археолог Феодосій Тимофійович Камінський 15 серпня 1927 року. Регулярні дослідження Дикого Саду розпочалися ще у 90-х роках ХХ століття та проходили під керівництвом Юрія Гребенникова. З 1998 року археологічну експедицію очолив Кирило Горбенко.
Із 200 подібних об'єктів на Півдні України, тільки в «Дикому Саду» збереглася система оборонних споруд. Перше державне об'єднання на території сучасної України — царство Кімерія, що виникло в дев’ятому столітті до нашої ери а «Дикий Сад», за словами істориків, це предтеча виникнення першої державності.
У 2016 році археологи знайшли архітектурну споруду античного періоду, яка датується 4-5 століттям до нашої ери. У 2017 році розпочався перший етап музеєфікації «Дикого Саду». Вперше розкопки на городищі, розташованому в історичній частині Миколаєва. В серпні цього ж року кілька сотень миколаївців та гостей та міста зібралися на оглядовому майданчику біля стародавнього городища Дикий Сад, щоб уперше настільки масштабно відзначити День археолога.
У 2018 році на цьому місці відкрили історико-археологічний комплекс «Дикий сад» і з цього приводу влаштували святкову програму «Герої земель кіммерійських».
Зазначимо, що крім «Городища «Дикий сад» Міністерство культури та інформаційної політики наказало включити ще 9 історичних об’єктів Миколаєві до державного реєстру нерухомих памʼяток України.