«Городище «Дикий сад». Фото Миколаївська міська рада.

Миколаївську пам'ятку археології «Городище «Дикий сад» включено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Про це йдеться у наказі Міністерства культури та інформаційної політики, пишуть «НикВести».

Стародавнє городище «Дикий сад» датують 1250 — 900 роками до нашої ери. Дикий Сад — це кіммерійське місто (городище Білозерської культури), розташоване неподалік місця злиття Південного Бугу з Інгулом.

Городище відкрив археолог Феодосій Тимофійович Камінський 15 серпня 1927 року. Регулярні дослідження Дикого Саду розпочалися ще у 90-х роках ХХ століття та проходили під керівництвом Юрія Гребенникова. З 1998 року археологічну експедицію очолив Кирило Горбенко.

Із 200 подібних об'єктів на Півдні України, тільки в «Дикому Саду» збереглася система оборонних споруд. Перше державне об'єднання на території сучасної України — царство Кімерія, що виникло в дев’ятому столітті до нашої ери а «Дикий Сад», за словами істориків, це предтеча виникнення першої державності.

У 2016 році археологи знайшли архітектурну споруду античного періоду, яка датується 4-5 століттям до нашої ери. У 2017 році розпочався перший етап музеєфікації «Дикого Саду». Вперше розкопки на городищі, розташованому в історичній частині Миколаєва. В серпні цього ж року кілька сотень миколаївців та гостей та міста зібралися на оглядовому майданчику біля стародавнього городища Дикий Сад, щоб уперше настільки масштабно відзначити День археолога.

У 2018 році на цьому місці відкрили історико-археологічний комплекс «Дикий сад» і з цього приводу влаштували святкову програму «Герої земель кіммерійських».

Відкриття пам'ятника археології просто неба «Городище Дикий Сад». Архівні фото «НикВести»

Відкриття пам'ятника археології просто неба «Городище Дикий Сад». Архівні фото «НикВести»

Відкриття пам'ятника археології просто неба «Городище Дикий Сад». Архівні фото «НикВести»

Відкриття пам'ятника археології просто неба «Городище Дикий Сад». Архівні фото «НикВести»

Зазначимо, що крім «Городища «Дикий сад» Міністерство культури та інформаційної політики наказало включити ще 9 історичних об’єктів Миколаєві до державного реєстру нерухомих памʼяток України.