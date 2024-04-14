Харківські ювеліри зобразили на срібній каблучці копію будівлі Миколаївського музею суднобудування та флоту. Прикраса увійшла в колекцію «Чарівні міста України».
Про це розповіла авторка колекції Олена Маслова, повідомляє «Суспільне».
Історія колекції розпочалася у 2019 році. Тоді було створено першу каблучку – «Харків. Держпром». Після цього створили каблучки, на яких були зображені Одеса, Київ, Запоріжжя, Львів, Херсон і Миколаїв.
На каблучці з миколаївським музеем, окрім самої будівлі, присутні також дрібні деталі: амфора, волошки, море.
— Зліва є рідкісні білоперлинні волошки — частина унікальної флори Миколаївщини, які ми можемо втратити, та колхідська амфора — єдина ціла така амфора в Україні знаходиться саме в Миколаєві. Це два нагадування про крихкість природи та історичних пам’яток, – каже авторка.
Олена відвідувала Миколаїв декілька разів і вже знала, створюючи каблучку, що композиція будуватиметься навколо кораблів. Праворуч на каблучці — зображення фрегата «Святий Миколай» та якір, який тримає усю композицію.
— У Миколаєві я була лише декілька разів і тішилася великою водою. Не знаю, чи помічають місцеві жителі цю розкіш, але широкі річки, порт і яхт-клуб мене заворожили. А ще дуже подобалася логіка вулиць — ніколи не блукала, – сказала вона.
Каблучки з колекції «Чарівні міста України» виготовляють на замовлення у розмірах 15,5 — 20,5. Протягом десяти днів українці придбали десять каблучок із зображенням Миколаївського музею суднобудування.
Нагадаємо, 3 квітня у Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка.Миколаїв» в рамках проекту «Книга-мандрівка.Україна».
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Харківські ювеліри зобразили на срібній каблучці копію будівлі Миколаївського музею суднобудування та флоту. Прикраса увійшла в колекцію «Чарівні міста України».
Про це розповіла авторка колекції Олена Маслова, повідомляє «Суспільне».
Історія колекції розпочалася у 2019 році. Тоді було створено першу каблучку – «Харків. Держпром». Після цього створили каблучки, на яких були зображені Одеса, Київ, Запоріжжя, Львів, Херсон і Миколаїв.
На каблучці з миколаївським музеем, окрім самої будівлі, присутні також дрібні деталі: амфора, волошки, море.
— Зліва є рідкісні білоперлинні волошки — частина унікальної флори Миколаївщини, які ми можемо втратити, та колхідська амфора — єдина ціла така амфора в Україні знаходиться саме в Миколаєві. Це два нагадування про крихкість природи та історичних пам’яток, – каже авторка.
Олена відвідувала Миколаїв декілька разів і вже знала, створюючи каблучку, що композиція будуватиметься навколо кораблів. Праворуч на каблучці — зображення фрегата «Святий Миколай» та якір, який тримає усю композицію.
— У Миколаєві я була лише декілька разів і тішилася великою водою. Не знаю, чи помічають місцеві жителі цю розкіш, але широкі річки, порт і яхт-клуб мене заворожили. А ще дуже подобалася логіка вулиць — ніколи не блукала, – сказала вона.
Каблучки з колекції «Чарівні міста України» виготовляють на замовлення у розмірах 15,5 — 20,5. Протягом десяти днів українці придбали десять каблучок із зображенням Миколаївського музею суднобудування.
Нагадаємо, 3 квітня у Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка.Миколаїв» в рамках проекту «Книга-мандрівка.Україна».