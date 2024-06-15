У Миколаєві затримали 66-річного чоловіка, який вимагав хабар за складання іспиту з правил дорожнього руху.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
За даними слідства, він вимагав 10 тисяч гривень у чоловіка за допомогу в успішній здачі іспиту з ПДР та отримання посвідчення водія категорії «В». Він обіцяв домовитися зі співробітниками Територіального сервісного центру у Миколаєві та вплинути на їхнє рішення.
Чоловіка затримали після отримання ним цих грошей у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі вирішується питання про запобіжний захід для підозрюваного, також перевіряється причетність до злочину інших осіб.
Нагадаємо, на Миколаївщині патрульні затримали водія з фальшивим посвідченням.
Раніше повідомлялося, що в Миколаєві 17 січня, близько 14 години, патрульні затримали водія з підробленими документами.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У Миколаєві затримали 66-річного чоловіка, який вимагав хабар за складання іспиту з правил дорожнього руху.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
За даними слідства, він вимагав 10 тисяч гривень у чоловіка за допомогу в успішній здачі іспиту з ПДР та отримання посвідчення водія категорії «В». Він обіцяв домовитися зі співробітниками Територіального сервісного центру у Миколаєві та вплинути на їхнє рішення.
Чоловіка затримали після отримання ним цих грошей у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі вирішується питання про запобіжний захід для підозрюваного, також перевіряється причетність до злочину інших осіб.
Нагадаємо, на Миколаївщині патрульні затримали водія з фальшивим посвідченням.
Раніше повідомлялося, що в Миколаєві 17 січня, близько 14 години, патрульні затримали водія з підробленими документами.