Хабар, який дав місцевий житель. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві затримали 66-річного чоловіка, який вимагав хабар за складання іспиту з правил дорожнього руху.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, він вимагав 10 тисяч гривень у чоловіка за допомогу в успішній здачі іспиту з ПДР та отримання посвідчення водія категорії «В». Він обіцяв домовитися зі співробітниками Територіального сервісного центру у Миколаєві та вплинути на їхнє рішення.

Чоловіка затримали після отримання ним цих грошей у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про запобіжний захід для підозрюваного, також перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Нагадаємо, на Миколаївщині патрульні затримали водія з фальшивим посвідченням.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві 17 січня, близько 14 години, патрульні затримали водія з підробленими документами.