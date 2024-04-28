На Миколаївщині здетонував боєприпас під час роботи в полі. Фото: поліція Миколаївської області

На Миколаївщині поліція розслідує випадок вибуху касетного елементу «Ураган». Двоє молодиків отримали поранення та були доставлені у лікарню.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Нагадаємо, що подія сталася у Баштанському районі Миколаївщини. До лікарні із численними травмами потрапили двоє молодих хлопців 18 і 19 років. У руках одного із них вибухнув боєприпас, який вони знайшли у полі.

Внаслідок вибуху потерпілі отримали множинні тілесні ушкодження та перебувають на лікуванні. Нині їхньому життю нічого не загрожує.

На Миколаївщині здетонував боєприпас під час роботи в полі. Фото: поліція Миколаївської області

У поліції додали, що це був бойовий касетний елемент «Ураган». Травми молодики отримали під час польових робіт.

«На місці події фахівці управління вибухотехнічної служби поліції виявили та вилучили уламки та залишки металевих деталей від підривача до бойового касетного елементу «Ураган». Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події», — йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині здетонував боєприпас під час роботи в полі. Фото: поліція Миколаївської області

На Миколаївщині здетонував боєприпас під час роботи в полі. Фото: поліція Миколаївської області

Скільки українців постраждали від мін?

За даними Міністерства внутрішніх справ України, за два роки 610 людей дістали травм, 277 — загинули під час підриву на мінах та інших вибухонебезпечних предметах. Серед загиблих від мін — 14 дітей. Найбільше постраждалих — у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

У минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.

На Миколаївщині в деокупованій Снігурівській громаді 24 листопада 2022 року зафіксували випадок підриву на мінах. Є загиблий та поранений працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В одному з сіл Снігурівщини 15 грудня 2022 року чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе російські військові. Снаряди здетонували. 26-річний чоловік помер на місці.

22 квітня 2022 року в місті Снігурівка, поблизу колишнього заводу мінеральних вод, на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів громади.

У місті Снігурівка 20 вересня 2023 року на міні підірвався автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, другого чоловіка госпіталізували.

У полі біля міста Снігурівка 11-го жовтня 2023 року на міні підірвався комбайн. Водій отримав поранення внаслідок вибуху та перебуває в лікарні.

Також 1 лютого 2024 року у Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей.

5 березня 2024 року у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік.

Крім того, на Снігурівщині піротехнічна група ДСНС розмінувала ділянку, де на вибухонебезпечному предметі підірвалася корова.