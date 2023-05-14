За минулу добу, 13 травня, росіяни здійснили 90 обстрілів Херсонської області, випустивши 434 снаряди з важкої артилерії, «Градів», танків, АГС, БПЛА та авіації. Шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

За його словами, місто Херсон ворог обстріляв 2 рази.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі закладу освіти та об’єкта критичної інфраструктури Бериславського району», — додав він.

За даними Олександра Прокудіна, через російську агресію шестеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, вчора, 13 травня, о 15:25 внаслідок ворожого обстрілу Очакова відбулося займання житлового будинку, яке оперативно ліквідували, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.