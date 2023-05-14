|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|05:18
|Захід сонця:
|20:18
|Температура завтра:
|+24 C°
|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|05:12
|Захід сонця
|20:35
|Температура завтра:
|+25 C°
За минулу добу, 13 травня, росіяни здійснили 90 обстрілів Херсонської області, випустивши 434 снаряди з важкої артилерії, «Градів», танків, АГС, БПЛА та авіації. Шестеро людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.
За його словами, місто Херсон ворог обстріляв 2 рази.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі закладу освіти та об’єкта критичної інфраструктури Бериславського району», — додав він.
За даними Олександра Прокудіна, через російську агресію шестеро людей дістали поранення.
Нагадаємо, вчора, 13 травня, о 15:25 внаслідок ворожого обстрілу Очакова відбулося займання житлового будинку, яке оперативно ліквідували, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
За минулу добу, 13 травня, росіяни здійснили 90 обстрілів Херсонської області, випустивши 434 снаряди з важкої артилерії, «Градів», танків, АГС, БПЛА та авіації. Шестеро людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.
За його словами, місто Херсон ворог обстріляв 2 рази.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі закладу освіти та об’єкта критичної інфраструктури Бериславського району», — додав він.
За даними Олександра Прокудіна, через російську агресію шестеро людей дістали поранення.
Нагадаємо, вчора, 13 травня, о 15:25 внаслідок ворожого обстрілу Очакова відбулося займання житлового будинку, яке оперативно ліквідували, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.