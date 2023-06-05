Вранці у понеділок 5 червня в Миколаєві нетверезий водій намагався дати 200 доларів патрульним.

Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції Миколаївщини.

Патрульні зупинили автомобіль ВАЗ на вулиці Знам’янській, який порушив ПДР. Спілкуючись з водієм, поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд на стан сп’яніння. Чоловік останній відмовився та почав пропонувати інспекторам гроші, а саме 200 доларів США, за непритягнення його до відповідальності.

Громадянина неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за його дії, але чоловік попередження проігнорував. Керманич все ж таки пройшов огляд на стан сп’яніння у лікарні. Результат тесту становив 1,29 проміле, що у 6 разів перевищує допустиму норму.

Патрульні викликали на місце події слідчих, а також склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння) КУпАП.

«Пам’ятайте, що за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція неправомірної вигоди) ККУ передбачена кримінальна відповідальність — штраф від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк. Візьміть до уваги, навіть натяк на пропозицію неправомірної вигоди може розцінюватися патрульним, як спроба дати хабар», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 травня в Миколаєві водій з рівнем алкоголю у крові в 11 раз вище за норму пропонував 20 тисяч гривень патрульним поліцейським.