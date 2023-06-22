Через вибух у багатоповерхівці в Києві, де стався вибух постраждали дев’ять людей.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Там повідомляють, що кількість загиблих зросла до 3, врятувати вдалося 20 людей.

Рятувальники зняли зруйновані панелі перекриття та проводять демонтаж елементів будівельних конструкцій і розбір завалів.

Окрім того, фахівці ДСНС встановлюють підпорки для укріплення перекриття між 8 та 9 поверхами будинку.

Нагадаємо, рано вранці 22 червня в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці стався вибух, після якого спалахнула пожежа. Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, вибух, спричинений, за попередніми даними, витоком газу, стався о 3:45. У КМВА повідомляли, що, за попередньою інформацією, внаслідок вибуху в 16-поверхівці зруйновані чотири та пошкоджені шість квартир.