Контррозвідка СБУ затримала зрадника, який працював на ФСБ РФ та готував ракетний удар по будівлях управління Служби безпеки та оборонного заводу у Миколаєві

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Задокументовано, що агент «полював» за точними координатами об’єктів, а також пропонував «ударити» по них російськими ракетами «Кинджал».

Також фігурант збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення інших підрозділів Сил оборони у прифронтових районах південного регіону.

Крім того, він передавав агресору геолокації об’єктів цивільної інфраструктури.

У разі успішного виконання завдань спецслужба РФ обіцяла своєму поплічнику грошову «винагороду», яку зловмисник сподівався отримати на власну банківську картку.

«Але контррозвідники СБУ зірвали ворожі плани — своєчасно викрили фігуранта, задокументували злочинні дії та затримали. У ворожого агента вилучено гаджет із доказами його переписки з фсб», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення РФ.

У поле зору агресора він потрапив через поширення антиукраїнських коментарів у прокремлівських Телеграм-каналах та закликів нанести ракетний удар по військових об’єктах Миколаєва.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (закінчений замах у вчиненні пособництва на порушення законів та звичаїв війни).

Зраднику обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше СБУ заочно оголосила підозру миколаївцю Сергію Лебедєву, власнику проросійського каналу «Лохматый Z Николаев», за допомогою якого підозрюваний збирав та передавав ворогу інформацію для майбутніх обстрілів Миколаєва.