Контррозвідка СБУ затримала зрадника, який працював на ФСБ РФ та готував ракетний удар по будівлях управління Служби безпеки та оборонного заводу у Миколаєві
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Задокументовано, що агент «полював» за точними координатами об’єктів, а також пропонував «ударити» по них російськими ракетами «Кинджал».
Також фігурант збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення інших підрозділів Сил оборони у прифронтових районах південного регіону.
Крім того, він передавав агресору геолокації об’єктів цивільної інфраструктури.
У разі успішного виконання завдань спецслужба РФ обіцяла своєму поплічнику грошову «винагороду», яку зловмисник сподівався отримати на власну банківську картку.
«Але контррозвідники СБУ зірвали ворожі плани — своєчасно викрили фігуранта, задокументували злочинні дії та затримали. У ворожого агента вилучено гаджет із доказами його переписки з фсб», — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення РФ.
У поле зору агресора він потрапив через поширення антиукраїнських коментарів у прокремлівських Телеграм-каналах та закликів нанести ракетний удар по військових об’єктах Миколаєва.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
Зраднику обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Раніше СБУ заочно оголосила підозру миколаївцю Сергію Лебедєву, власнику проросійського каналу «Лохматый Z Николаев», за допомогою якого підозрюваний збирав та передавав ворогу інформацію для майбутніх обстрілів Миколаєва.
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Контррозвідка СБУ затримала зрадника, який працював на ФСБ РФ та готував ракетний удар по будівлях управління Служби безпеки та оборонного заводу у Миколаєві
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Задокументовано, що агент «полював» за точними координатами об’єктів, а також пропонував «ударити» по них російськими ракетами «Кинджал».
Також фігурант збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення інших підрозділів Сил оборони у прифронтових районах південного регіону.
Крім того, він передавав агресору геолокації об’єктів цивільної інфраструктури.
У разі успішного виконання завдань спецслужба РФ обіцяла своєму поплічнику грошову «винагороду», яку зловмисник сподівався отримати на власну банківську картку.
«Але контррозвідники СБУ зірвали ворожі плани — своєчасно викрили фігуранта, задокументували злочинні дії та затримали. У ворожого агента вилучено гаджет із доказами його переписки з фсб», — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення РФ.
У поле зору агресора він потрапив через поширення антиукраїнських коментарів у прокремлівських Телеграм-каналах та закликів нанести ракетний удар по військових об’єктах Миколаєва.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
Зраднику обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Раніше СБУ заочно оголосила підозру миколаївцю Сергію Лебедєву, власнику проросійського каналу «Лохматый Z Николаев», за допомогою якого підозрюваний збирав та передавав ворогу інформацію для майбутніх обстрілів Миколаєва.