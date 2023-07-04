Центральний районний суд Миколаєва заарештував 45-річного чоловіка, підозрюваного у держзраді та пособництві РФ.

Про це повідомили в пресслужбі суду.

Відповідно до матеріалів клопотання, у лютому 2023 року, підозрюваний в одній з антиукраїнських груп в телеграмі, почав переписку з особою, яка запропонувала йому за грошову винагороду надавати інформацію про переміщення та дислокацію підрозділів ЗС України у Миколаєві. Він погодився.

Підозрюваний погодився на пропозицію. Згодом, він надіслав зазначеному абоненту інформацію щодо місць, де на його думку розміщуються підрозділи ЗС України, із закликом здійснити туди вогневий удар.

Далі в аналогічній проросійській групі він погодився ще надавати інформацію щодо розташування підприємств критичної, оборонної інфраструктури та силових структур ще одному представнику РФ.

Підозрюваний надіслав співрозмовнику кілька повідомлень, у тому числі із зазначенням географічних координат, закликавши нанести в дану точку ракетний удар.

Виявилося, що за даними координатами знаходиться багатоповерховий житловий будинок, який жодним чином не використовується для військових цілей. Однак там проживала рідна сестра підозрюваного.

Він пояснив, що в нього з сестрою був конфлікт на побутовому ґрунті. Водночас він заявив, що нібито не розуміється на географічних координатах та запевняв суд, що мала місце випадковість.

Свою винуватість підозрюваний не визнав, проте підтвердив факти листування із зазначеними особами, пояснюючи, що він не розумів, хто ці особи.

Окрім цього, запевняв суд, що не мав злого умислу, а свої дії вважає жартом. Просив суд зрозуміти його та пробачити і не обирати запобіжний захід, пов'язаний з триманням під вартою.

В результаті слідчим суддею Центрального районного суду Олесею Демінською обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала зрадника, який працював на ФСБ РФ та готував ракетний удар по будівлях управління Служби безпеки та оборонного заводу у Миколаєві