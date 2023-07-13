Миколаївські морські піхотинці знищили ворожий зенітний ракетний комплекс Бук-М2.
Про це повідомляє 36-а окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського.
Ворожу техніку знищили за допомогою безпілотного комплексу «ШАРК»
— Ці «зубаті пташки» морпіхи отримали в рамках проекту «ОКО ЗА ОКО» від «Повернися живим», OKKO та небайдужих українців. Після виявлення мети ворожу дорогу техніку знищили побратими-артилеристи, — йдеться в повідомленні.
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Миколаївські морські піхотинці знищили ворожий зенітний ракетний комплекс Бук-М2.
Про це повідомляє 36-а окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського.
Ворожу техніку знищили за допомогою безпілотного комплексу «ШАРК»
— Ці «зубаті пташки» морпіхи отримали в рамках проекту «ОКО ЗА ОКО» від «Повернися живим», OKKO та небайдужих українців. Після виявлення мети ворожу дорогу техніку знищили побратими-артилеристи, — йдеться в повідомленні.