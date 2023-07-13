Миколаївські морські піхотинці знищили ворожий зенітний ракетний комплекс Бук-М2.

Про це повідомляє 36-а окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського.

Ворожу техніку знищили за допомогою безпілотного комплексу «ШАРК»

— Ці «зубаті пташки» морпіхи отримали в рамках проекту «ОКО ЗА ОКО» від «Повернися живим», OKKO та небайдужих українців. Після виявлення мети ворожу дорогу техніку знищили побратими-артилеристи, — йдеться в повідомленні.