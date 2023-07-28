Ввечері, 28 липня, армія окупанта завдала удар балістичною ракетою по житловій багатоповерхівці у Дніпрі.

Про це повідомляють українські Telegram-канали та народний депутат Олександр Бакумов.

Наразі немає детальної інформації про наслідки та потерпілих.

— Рятувальні служби почали роботи з врятування людей та ліквідації наслідків, — написав Олександр Бакумов.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Повідомляють про влучання в будівлю терористичного «МВС ДНР».