Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

Сьогодні, 14 травня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Миколаївська;

вул. 1 Лінія;

пр. Миру;

вул. Будівельників;

вул. Маріупольська;

вул. Соборна;

вул. Озерна;

вул. Марка Кропивницького;

вул. Колодязна;

вул. 6 Слобідська;

вул. 3 Військова;

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пр. Центральний;

АГК Сирена;

вул. З Слобідська;

вул. Ігоря Бедзая.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Паркова;

вул. Передова;

вул. Залізнична;

пр. Богоявленський;

пров. Колективний;

вул. Адмірала Белінського;

вул. Сил Територіальної оборони України;

вул. Вільна;

вул. Марії Заньковецької;

вул. Коцюбинського;

пров. Шосейний;

пров. 1 Шосейний;

вул. Зенітників;

вул. Братська;

пров. Б. Хмельницького;

вул. Б. Хмельницького;

вул. Лиманська;

вул. Оранжерейна;

пров. 4 Маячний;

пров. 1 Польовий;

пров. 2 Польовий;

пров. Балканський;

вул. Квіткова;

вул. І. Франка;

пров. 2 Маячний;

пров. Толстого;

вул. Льотчиків;

пров. Приміський;

пров. Коцюбинського;

пров. Літній;

вул. Літня;

вул. Новаторів;

пров. Кришталевий;

вул. Кришталева;

пров. Зимовий;

вул. Повстанська;

вул. Танкістів;

пров. 1 Молодіжний;

пров. Молодіжний;

пров. Вільний;

пров. Супутників;

вул. Молодіжна;

вул. Ю. Тютюнника;

пров. 2 Молодіжний;

пров. Вільний;

пров. М. Романовського;

пров. Олеся Гончара;

вул. Миколи Квильового;

вул. Маячна;

вул. Дачна СВТ Зорька;

вул. Дачна;

пров. 1 Маячний;

вул. Василя Стуса;

вул. 1 Інгульська;

пров. 1 Інгульский;

вул. Інгульська;

півострів Аляуди;

вул. Аляуди;

вул. Гречишникова;

Узвіз Паромний.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.