Слідча суддя Центрального районного суду Миколаєва Галина Подзігун ухвалила взяти під варту 43-річного херсонця, підозрюваного у колабораціонізмі.
Про це повідомляє прес-служба Центрального районного суду Миколаєва.
Відповідно до матеріалів клопотання, в червні 2022 року, підозрюваний, перебуваючи в тимчасово окупованому Херсоні, погодився на пропозицію представників РФ та обійняв посаду молодшого інспектора в незаконно створеному «Слідчому ізоляторі № 1 Управління служби виконання покарань по Херсонській області».
«На займаній посаді підозрюваний здійснював нагляд за утриманими, забезпечував режим у незаконно створеному правоохоронному органі, тобто сприяв функціонуванню системи виконання покарань держави-агресора на території області», — йдеться у повідомленні.
У судовому засіданні, підозрюваний заперечив свою провину, зазначав, що обійняти посаду його змусили представники ФСБ РФ.
Захисник просив суд обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, або з визначенням розміру застави.
За результатами розгляду, слідчий суддя Галина Подзігун ухвалила обрати підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Нагадаємо, чоловік, який коригував ракетні удари по Миколаєву російськими крилатими ракетами «Калібр», отримав 11,5 років за гратами.
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Слідча суддя Центрального районного суду Миколаєва Галина Подзігун ухвалила взяти під варту 43-річного херсонця, підозрюваного у колабораціонізмі.
Про це повідомляє прес-служба Центрального районного суду Миколаєва.
Відповідно до матеріалів клопотання, в червні 2022 року, підозрюваний, перебуваючи в тимчасово окупованому Херсоні, погодився на пропозицію представників РФ та обійняв посаду молодшого інспектора в незаконно створеному «Слідчому ізоляторі № 1 Управління служби виконання покарань по Херсонській області».
«На займаній посаді підозрюваний здійснював нагляд за утриманими, забезпечував режим у незаконно створеному правоохоронному органі, тобто сприяв функціонуванню системи виконання покарань держави-агресора на території області», — йдеться у повідомленні.
У судовому засіданні, підозрюваний заперечив свою провину, зазначав, що обійняти посаду його змусили представники ФСБ РФ.
Захисник просив суд обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, або з визначенням розміру застави.
За результатами розгляду, слідчий суддя Галина Подзігун ухвалила обрати підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Нагадаємо, чоловік, який коригував ракетні удари по Миколаєву російськими крилатими ракетами «Калібр», отримав 11,5 років за гратами.