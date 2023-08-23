У вівторок 22 серпня Державна прикордонна охорона запобігла спробам 143 осіб незаконно перетнути латвійсько-білоруський кордон — це найбільший показник за останній час.

Про це передає Укрінформ із посиланням на місцеві ЗМІ.

Така кількість порушників кордону за один день є одним із найбільших за весь час і свідчить про зростаючий тиск нелегальної імміграції, яка здійснюється Білорусією на кордоні.

У понеділок, 21 серпня, латвійські прикордонники зупинили на кордоні 107 людей, а 14 серпня до Латвії намагалися проникнути 96 людей.

З початку року незаконно перетнути латвійсько-білоруський кордон намагалися вже 6 тисяч 277 осіб, за весь минулий рік — 5 тисяч 286.

Раніше у Латвії зафіксували, як білоруські прикордонники дірявлять паркан для мігрантів.