У ніч на 7 грудня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із мису Чауда (Крим).
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА. Основні напрямки удару — Хмельниччина та Одещина.
«В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника. Залучалась зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч на 7 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три ударних БпЛА «Shahed-131/136».
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У ніч на 7 грудня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із мису Чауда (Крим).
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА. Основні напрямки удару — Хмельниччина та Одещина.
«В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника. Залучалась зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч на 7 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три ударних БпЛА «Shahed-131/136».