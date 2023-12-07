У ніч на 7 грудня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із мису Чауда (Крим).

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА. Основні напрямки удару — Хмельниччина та Одещина.

«В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника. Залучалась зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 7 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три ударних БпЛА «Shahed-131/136».