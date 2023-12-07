Вчора, 6 грудня, по вулиці 4 Слобідській в Миколаєві виникла пожежа на балконі двокімнатної квартири на першому поверсі двоповерхового житлового будинку.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.

Рятувальники зазначили, що у квартирах на першому та другому поверхах знаходилися люди, яких довелося евакуювати.

Пожежу ліквідували на площі 15 квадратних метрів. Причину займання наразі встановлюють.

Нагадаємо, 5 грудня, в селі Комісарівка Миколаївського району виникла пожежа в одній із кімнат житлового будинку, постраждав господар.