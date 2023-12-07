Вчора, 6 грудня, по вулиці 4 Слобідській в Миколаєві виникла пожежа на балконі двокімнатної квартири на першому поверсі двоповерхового житлового будинку.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.
Рятувальники зазначили, що у квартирах на першому та другому поверхах знаходилися люди, яких довелося евакуювати.
Пожежу ліквідували на площі 15 квадратних метрів. Причину займання наразі встановлюють.
Нагадаємо, 5 грудня, в селі Комісарівка Миколаївського району виникла пожежа в одній із кімнат житлового будинку, постраждав господар.
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Вчора, 6 грудня, по вулиці 4 Слобідській в Миколаєві виникла пожежа на балконі двокімнатної квартири на першому поверсі двоповерхового житлового будинку.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.
Рятувальники зазначили, що у квартирах на першому та другому поверхах знаходилися люди, яких довелося евакуювати.
Пожежу ліквідували на площі 15 квадратних метрів. Причину займання наразі встановлюють.
Нагадаємо, 5 грудня, в селі Комісарівка Миколаївського району виникла пожежа в одній із кімнат житлового будинку, постраждав господар.