Впродовж минулої доби мешканці Миколаївщини три рази викликали вогнеборців на гасіння пожеж у житлових будинках.
Як повідомили в ДСНС Миколаївської області, одна з пожеж виниклав в Новому Бузі Баштанського району через пожежу шафи зі старими речами в житловому будинку на площі 15 квадратних метрів.
Також ввечері, надійшло повідомлення про займання речей домашнього вжитку в квартирі в Вознесенську. Вогнеборці 12 ДПРЧ пожежу ліквідували на площі 5 квадратних метрів.
Окрім того, було ліквідовано ще одну пожежу на сміттєзвалищі в Миколаєві. Вогнеборці 2 ДПРЧ її ліквідували на площі 3 квадратних метрів.
В трьох випадках причини пожеж встановлюються.
Нагадаємо, 5 грудня, в селі Комісарівка Миколаївського району виникла пожежа в одній із кімнат житлового будинку, постраждав господар.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|
Впродовж минулої доби мешканці Миколаївщини три рази викликали вогнеборців на гасіння пожеж у житлових будинках.
Як повідомили в ДСНС Миколаївської області, одна з пожеж виниклав в Новому Бузі Баштанського району через пожежу шафи зі старими речами в житловому будинку на площі 15 квадратних метрів.
Також ввечері, надійшло повідомлення про займання речей домашнього вжитку в квартирі в Вознесенську. Вогнеборці 12 ДПРЧ пожежу ліквідували на площі 5 квадратних метрів.
Окрім того, було ліквідовано ще одну пожежу на сміттєзвалищі в Миколаєві. Вогнеборці 2 ДПРЧ її ліквідували на площі 3 квадратних метрів.
В трьох випадках причини пожеж встановлюються.
Нагадаємо, 5 грудня, в селі Комісарівка Миколаївського району виникла пожежа в одній із кімнат житлового будинку, постраждав господар.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|