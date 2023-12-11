Впродовж минулої доби мешканці Миколаївщини три рази викликали вогнеборців на гасіння пожеж у житлових будинках.

Як повідомили в ДСНС Миколаївської області, одна з пожеж виниклав в Новому Бузі Баштанського району через пожежу шафи зі старими речами в житловому будинку на площі 15 квадратних метрів.

Також ввечері, надійшло повідомлення про займання речей домашнього вжитку в квартирі в Вознесенську. Вогнеборці 12 ДПРЧ пожежу ліквідували на площі 5 квадратних метрів.

Окрім того, було ліквідовано ще одну пожежу на сміттєзвалищі в Миколаєві. Вогнеборці 2 ДПРЧ її ліквідували на площі 3 квадратних метрів.

В трьох випадках причини пожеж встановлюються.

Нагадаємо, 5 грудня, в селі Комісарівка Миколаївського району виникла пожежа в одній із кімнат житлового будинку, постраждав господар.