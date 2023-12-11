СБУ затримала ще одного агента головного управління генштабу збройних сил Росії, який розвідував позиції та маршрути руху Сил оборони на Миколаївщині.

Як повідомили в Службі безпеки України, чоловік намагався виявити можливі місця дислокації зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону.

За даними правоохоронців, на виконання цього завдання він отримав від своїх «кураторів» з російського ГРУ десять тисяч гривень «авансу» на банківську картку. Наступні суми мали надходити по мірі надання ним нових координат базування та переміщення українських військ.

Розвіддані потрібні були росіянам для підготовки нових та коригування повторних ударів по області із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

Після виконання всіх ворожих завдань окупанти обіцяли «евакуювати» свого поплічника на лівобережну частину Херсонщини, де проживають його батьки. Але чоловіка затримали на спробі передачі розвідінформації.

За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, якого воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала через його рідних. Вони проживають на тимчасово окупованій частині Херсонщини і вже тривалий час співпрацюють з російською спецслужбою.

За вказівкою росіян родичі передали йому контакт «куратора» з російського ГРУ та «умовні фрази», які колаборант використав для встановлення агентурного зв’язку з окупантом.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою та йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Миколаївщині затримали колишнього правоохоронця, який перебуваючи на посаді передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування ворожої військової техніки.