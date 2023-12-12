У вівторок, 12 грудня у Миколаєві виникла пожежа у двокімнатній квартирі на першому поверсі триповерхового житлового будинку.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, що після прибуття на місце рятувальникам стало відомо, що у будинку перебуває людина. Під час розвідки в одній із кімнат пожежники виявили тіло чоловіка 1962 року народження.

Пожежу на площі 3 квадратних метрів о 16:35 було ліквідовано.

Попередня причина виникнення пожежі – необережність під час паління.

Від ДСНС на місці працювали семеро пожежників, залучалися два спецавтомобілі. Додатково працювали співробітники поліції та бригада швидкої допомоги.

Нагадаємо, 5 грудня, в селі Комісарівка Миколаївського району виникла пожежа в одній із кімнат житлового будинку, постраждав господар.