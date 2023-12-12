У вівторок, 12 грудня у Миколаєві виникла пожежа у двокімнатній квартирі на першому поверсі триповерхового житлового будинку.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Зазначається, що після прибуття на місце рятувальникам стало відомо, що у будинку перебуває людина. Під час розвідки в одній із кімнат пожежники виявили тіло чоловіка 1962 року народження.
Пожежу на площі 3 квадратних метрів о 16:35 було ліквідовано.
Попередня причина виникнення пожежі – необережність під час паління.
Від ДСНС на місці працювали семеро пожежників, залучалися два спецавтомобілі. Додатково працювали співробітники поліції та бригада швидкої допомоги.
Нагадаємо, 5 грудня, в селі Комісарівка Миколаївського району виникла пожежа в одній із кімнат житлового будинку, постраждав господар.
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У вівторок, 12 грудня у Миколаєві виникла пожежа у двокімнатній квартирі на першому поверсі триповерхового житлового будинку.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Зазначається, що після прибуття на місце рятувальникам стало відомо, що у будинку перебуває людина. Під час розвідки в одній із кімнат пожежники виявили тіло чоловіка 1962 року народження.
Пожежу на площі 3 квадратних метрів о 16:35 було ліквідовано.
Попередня причина виникнення пожежі – необережність під час паління.
Від ДСНС на місці працювали семеро пожежників, залучалися два спецавтомобілі. Додатково працювали співробітники поліції та бригада швидкої допомоги.
Нагадаємо, 5 грудня, в селі Комісарівка Миколаївського району виникла пожежа в одній із кімнат житлового будинку, постраждав господар.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
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Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
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