У мережі активізувалися шахраї після масштабного збою у роботі мобільного оператора «Київстар». Аферисти поширюють інформацію від імені компанії.

Про це повідомили у кіберполіції.

Правоохоронці попереджають, що аферисти після збою у «Київстарі» почали створювати у месенджерах фейкові боти. Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи оператора.

Українців закликають не переходити за сумнівними посиланнями, а інформацію отримати на офіційних джерелах компанії «Київстар». Це можна зробити:

на офіційній сторінці «Київстар» у Facebook;

на офіційному порталі «Київстар»;

за номером 466 (з мобільних номерів «Київстар»);

за номером 0 800 300 466 (з номерів інших мереж України).

Нагадаємо, що у вівторок, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працює сайт оператора. Зокрема, збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.

Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці. Ввечері 12 грудня компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).

Також в «Київстар» вважають, що 12 грудня на компанію здійснили хакерську атаку, подібних до якої у телекомунікаційній галузі в світі ще не було.