Вранці 14 грудня у Святошинському районі сталася пожежа у школі через коротке замикання електропроводів у підвалі.

Про це повідомили в ДСНС.

Зі школи на свіже повітря було евакуйовано 665 дітей та 60 працівників. За близько півгодини загорання ліквідовано на площі 5 квадратних метрів.

В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у вівторок, 12 грудня, у Миколаєві виникла пожежа у двокімнатній квартирі на першому поверсі триповерхового житлового будинку. Власник квартири загинув.