Вранці 14 грудня у Святошинському районі сталася пожежа у школі через коротке замикання електропроводів у підвалі.
Про це повідомили в ДСНС.
Зі школи на свіже повітря було евакуйовано 665 дітей та 60 працівників. За близько півгодини загорання ліквідовано на площі 5 квадратних метрів.
В результаті пожежі ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у вівторок, 12 грудня, у Миколаєві виникла пожежа у двокімнатній квартирі на першому поверсі триповерхового житлового будинку. Власник квартири загинув.
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Вранці 14 грудня у Святошинському районі сталася пожежа у школі через коротке замикання електропроводів у підвалі.
Про це повідомили в ДСНС.
Зі школи на свіже повітря було евакуйовано 665 дітей та 60 працівників. За близько півгодини загорання ліквідовано на площі 5 квадратних метрів.
В результаті пожежі ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у вівторок, 12 грудня, у Миколаєві виникла пожежа у двокімнатній квартирі на першому поверсі триповерхового житлового будинку. Власник квартири загинув.