У вівторок, 19 грудня, в Очакові згорів будинок.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Відомо, що причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

«Рятувальників повідомили про пожежу вже тоді, коли весь будинок був охоплений полум'ям. Як результат, господарі залишилися без «даху над головою», адже будинок згорів вщент», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 грудня, в селі Комісарівка Миколаївського району виникла пожежа в одній із кімнат житлового будинку, постраждав господар