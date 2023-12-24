Вчора, 23 грудня російська армія завдала удару з безпілотника по мирному населенню Чернігівської області під час роздачі хліба.
Про це повідомили у Національній поліції.
Зазначається, що внаслідок атаки люди не постраждали. Уламками посіло легковий автомобіль з хлібом.
«Вчора російська армія атакувала з дрона цивільних мешканців, яким привезли хліб в одне з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району. Мирним людям роздавали хліб в центрі села і в цей час окупанти здійснили цинічну атаку з дрона», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі, 24 грудня, російська армія знову завдала масованого удару по Херсону та області. Внаслідок обстрілів загинули 4 цивільні, ще 9 людей отримали поранення, серед них – дитина.
Раніше повідомлялося, що з 23 на 24 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири ворожих «Shahed-131/136».
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
|
Про роботу Бюро економічної безпекиДенис Жело
|
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
Вчора, 23 грудня російська армія завдала удару з безпілотника по мирному населенню Чернігівської області під час роздачі хліба.
Про це повідомили у Національній поліції.
Зазначається, що внаслідок атаки люди не постраждали. Уламками посіло легковий автомобіль з хлібом.
«Вчора російська армія атакувала з дрона цивільних мешканців, яким привезли хліб в одне з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району. Мирним людям роздавали хліб в центрі села і в цей час окупанти здійснили цинічну атаку з дрона», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі, 24 грудня, російська армія знову завдала масованого удару по Херсону та області. Внаслідок обстрілів загинули 4 цивільні, ще 9 людей отримали поранення, серед них – дитина.
Раніше повідомлялося, що з 23 на 24 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири ворожих «Shahed-131/136».